Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Благие знамения Сезоны Сезон 1 Серия 4

Благие знамения 2019 4 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Благие знамения»
В начале
Сезон 1 / Серия 1 31 мая 2019
Книга
Сезон 1 / Серия 2 31 мая 2019
Трудные времена
Сезон 1 / Серия 3 31 мая 2019
Веселье утром в субботу
Сезон 1 / Серия 4 31 мая 2019
Выбор Судного дня
Сезон 1 / Серия 5 31 мая 2019
Последний день их оставшейся жизни
Сезон 1 / Серия 6 31 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Благие знамения» в мире творятся очень странные вещи, а всадники апокалипсиса полностью готовы и приближаются к Адаму. Другие демоны приезжают за ребенком американского посла и понимают, что он вовсе не антихрист.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Формула 1
Формула 1 48 комментариев
Орудия
Орудия 1 комментарий
Пункт назначения: Высотка 613
Пункт назначения: Высотка 613 2 комментария
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
«Эй, Митяй!»: как «Сваты» навсегда изменили жизнь Николая Добрынина — вымолил дочь, женился 3 раза и стал народным любимцем
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше