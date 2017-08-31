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Киноафиша Сериалы Гоголь Сезоны Сезон 1 Серия 4

Гоголь 2017 - 2018 4 серия 1 сезон

6.7 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 31 августа 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 31 августа 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 апреля 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 апреля 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 августа 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Гоголь» следующей жертвой в Диканьке становится мужчина. Зацепки уводят начинающего писателя в таинственное поместье для анонимного посещения богатыми особами. Гоголь уверен, среди них находится и Темный всадник.

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