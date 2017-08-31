В 1 сезоне 4 серии сериала «Гоголь» следующей жертвой в Диканьке становится мужчина. Зацепки уводят начинающего писателя в таинственное поместье для анонимного посещения богатыми особами. Гоголь уверен, среди них находится и Темный всадник.
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