Места съёмок
Места и даты съемок сериала Блеск
Основные места съемок сериала Блеск
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Ранее снимался в таких фильмах, как «Drive», «Aftersex» и «The House Bunny».
Мотель «Розовый» и закусочная Cadillac Jack's, Сан-Фернандо-роуд, 9457, Сан-Вэлли, Калифорния, США
Через дорогу от Cassell's Music, наиболее известного по фильму «Wayne's World» 1993 года.
Foster's Freeze, 904 Северная Маклей-авеню, Сан-Фернандо, Калифорния, 91340, США
Экстерьер боксерского зала Чаво
Масонская ложа «Сан-Фернандо», авеню Норт Маклей, 1112, Сан-Фернандо, Калифорния, США
