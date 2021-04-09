Меню
Блеск
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
Написать
9 апреля 2021 15:06
7 сериалов на Netflix о женской солидарности и дружбе
Этих героинь разного возраста и социального положения объединяет одно: они способны найти подруг везде, даже в тюрьме и клубе анонимных клептоманок.
Написать
7 марта 2021 12:23
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Причиной закрытия этих отличных шоу стали далеко не плохие рейтинги и скверные отзывы, а совсем другие обстоятельства.
Написать
1 марта 2021 19:00
