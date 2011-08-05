В 1 сезоне сериала «Секс по дружбе» молодая и красивая женщина по имени Сара страдает из-за того, что ее обаяние больше не привлекает мужчин так, как это было в прежние годы. Она делится проблемой со своим давним приятелем Беном. Выясняется, что тот тоже никак не может не только найти вторую половинку, но и снять подружку на вечер. Они решают помочь друг другу в поиске личного счастья, обмениваясь целыми советами по соблазнению. Вот только то, что хорошо для одного из них, оказывается губительно для другого. Отчаявшись, друзья решают скоротать время друг с другом, занимаясь сексом без обязательств.