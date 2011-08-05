Оповещения от Киноафиши
Секс по дружбе 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секс по дружбе
Friends with Benefits
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секс по дружбе»

В 1 сезоне сериала «Секс по дружбе» молодая и красивая женщина по имени Сара страдает из-за того, что ее обаяние больше не привлекает мужчин так, как это было в прежние годы. Она делится проблемой со своим давним приятелем Беном. Выясняется, что тот тоже никак не может не только найти вторую половинку, но и снять подружку на вечер. Они решают помочь друг другу в поиске личного счастья, обмениваясь целыми советами по соблазнению. Вот только то, что хорошо для одного из них, оказывается губительно для другого. Отчаявшись, друзья решают скоротать время друг с другом, занимаясь сексом без обязательств.

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 20 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Секс по дружбе»

Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2011
Преимущество кнопки отключения звука The Benefit of the Mute Button
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2011
Преимущество невысказанной динамики The Benefit of the Unspoken Dynamic
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2011
Польза от забывания The Benefit of Forgetting
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2011
Польза правильного пути The Benefit of the Right Track
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2011
Польза от сдерживания своего эго The Benefit of Keeping Your Ego in Check
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2011
Польза Марди Гра The Benefit of Mardi Gras
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2011
Польза наставников The Benefit of Mentors
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2011
Преимущество мелководья The Benefit of Being Shallow
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2011
Преимущество избегания разрушителя разума The Benefit of Avoiding the Mindbanger
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2011
Польза от того, что вы вкладываете в работу The Benefit of Putting in the Work
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2011
Благо друзей The Benefit of Friends
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2011
Преимущество полного раскрытия The Benefit of Full Disclosure
Сезон 1 Серия 13
TBA
