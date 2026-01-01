Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Сериалы
Секс по дружбе
Постеры
Постеры сериала «Секс по дружбе»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Постеры сериала «Секс по дружбе»
Вся информация о сериале
«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось
Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»
«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска
«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница
