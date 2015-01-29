В 1 сезоне 2 серии сериала «Фортитьюд» прибывшие британские эксперты пытаются разобраться в трагических событиях, произошедших в маленьком арктическом городе. Местные жители принимают гостей довольно враждебно — в этом месте не привыкли к чужакам.