В 1 сезоне 2 серии сериала «Фортитьюд» прибывшие британские эксперты пытаются разобраться в трагических событиях, произошедших в маленьком арктическом городе. Местные жители принимают гостей довольно враждебно — в этом месте не привыкли к чужакам.
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