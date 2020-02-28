Во 2 сезоне 4 серии сериала «Формула 1. Драйв выживания» легендарный пилот Льюис Хэмилтон и его команда «Мерседес» вынуждены пройти настоящую проверку на прочность, когда во время гонки на трассах Германии неожиданно начинается промозглый дождь.
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