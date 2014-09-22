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Киноафиша Сериалы Вечность Сезоны Сезон 1 Серия 18

Вечность 2014 - 2015 18 серия 1 сезон

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Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2014
Семь раз отмерь
Сезон 1 / Серия 2 23 сентября 2014
Источник молодости
Сезон 1 / Серия 3 30 сентября 2014
Искусство убийства
Сезон 1 / Серия 4 7 октября 2014
Боксерский перерыв
Сезон 1 / Серия 5 14 октября 2014
Печальная вещь о психопатах
Сезон 1 / Серия 6 21 октября 2014
Дети Нью-Йорка
Сезон 1 / Серия 7 28 октября 2014
Экстаз в агонии
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2014
Шесть утра
Сезон 1 / Серия 9 18 ноября 2014
Человек в костюме убийцы
Сезон 1 / Серия 10 2 декабря 2014
Голый купальщик
Сезон 1 / Серия 11 9 декабря 2014
Волки глубокого Бруклина
Сезон 1 / Серия 12 6 января 2015
Бриллианты навсегда
Сезон 1 / Серия 13 13 января 2015
Происхождение
Сезон 1 / Серия 14 3 февраля 2015
Король с площади Колумба
Сезон 1 / Серия 15 10 февраля 2015
Воспоминания об убийстве
Сезон 1 / Серия 16 24 февраля 2015
Социальная инженерия
Сезон 1 / Серия 17 3 марта 2015
Мертвецы рассказывают длинные сказки
Сезон 1 / Серия 18 24 марта 2015
Панк мертв
Сезон 1 / Серия 19 31 марта 2015
Из кожи вон
Сезон 1 / Серия 20 7 апреля 2015
Один день из прошлого
Сезон 1 / Серия 21 21 апреля 2015
Последняя смерть Генри Моргана
Сезон 1 / Серия 22 5 мая 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 18 серии сериала «Вечность» прошлое вновь напоминает Генри о себе: жертвой убийства становится исследователь, недавно обнаруживший золото на затонувшем корабле. Вскоре Морган узнает, что именно на этом корабле он умер в 1814 году.

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