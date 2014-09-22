В 1 сезоне 18 серии сериала «Вечность» прошлое вновь напоминает Генри о себе: жертвой убийства становится исследователь, недавно обнаруживший золото на затонувшем корабле. Вскоре Морган узнает, что именно на этом корабле он умер в 1814 году.
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