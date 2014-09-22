В 1 сезоне 6 серии сериала «Вечность» детективы сталкиваются с леденящим душу делом: сначала преступник отправляет в отдел полиции свежее человеческое сердце, подражая Джеку-потрошителю, а затем копирует известное убийство Черного Георгина.
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