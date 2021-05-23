В 1 сезоне сериала «Проступки во Флэтбуше» в центре сюжета оказываются тридцатилетние миллениалы по имени Кевин и Дэн. Они — неразлучные друзья со схожими проблемами в жизни. Оба не могут понять, чего они хотят и, главное, как этого добиться. Главные герои проживают в самом большом районе города — Бруклине. Периодически парни пытаются как-то пробиться, но получается у них далеко не всегда. Кроме того, герои хотят стать полноценной частью нью-йоркского комьюнити, которое с самого начала не очень тепло их принимает.