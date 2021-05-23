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Проступки во Флэтбуше 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Проступки во Флэтбуше
Киноафиша Сериалы Проступки во Флэтбуше Сезоны Сезон 1

Flatbush Misdemeanors 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проступки во Флэтбуше»

В 1 сезоне сериала «Проступки во Флэтбуше» в центре сюжета оказываются тридцатилетние миллениалы по имени Кевин и Дэн. Они — неразлучные друзья со схожими проблемами в жизни. Оба не могут понять, чего они хотят и, главное, как этого добиться. Главные герои проживают в самом большом районе города — Бруклине. Периодически парни пытаются как-то пробиться, но получается у них далеко не всегда. Кроме того, герои хотят стать полноценной частью нью-йоркского комьюнити, которое с самого начала не очень тепло их принимает.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Проступки во Флэтбуше» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наклоняюсь Leanin'
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2021
Вихрь Vortex
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2021
Курица или яйцо The Chicken or the Egg
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2021
Ретроград Retrograde
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2021
Дубликат Dub
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2021
Плохое соединение Bad Connection
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2021
Локдаун Lockdown
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2021
Лакай Lakay
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2021
Разрыв Breaking
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2021
Мир Peace
Сезон 1 Серия 10
1 августа 2021
График выхода всех сериалов
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