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Проступки во Флэтбуше 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Проступки во Флэтбуше
Киноафиша Сериалы Проступки во Флэтбуше Сезоны Сезон 2

Flatbush Misdemeanors 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Проступки во Флэтбуше»

Во 2 сезоне сериала «Проступки во Флэтбуше» лучшие друзья Дэн и Кевин продолжают искать свое жизненное призвание в Бруклине, параллельно расследуя череду странных преступлений. Дэн сбегает из больницы после передозировки таблетками. Однако теперь его ожидают проблемы со следователем ACS после того, как ему задают опасные вопросы о Дрю. Кевин, съехавший из квартиры приятеля, возвращается назад. Зейна больше не скрывается в доме Дэми. Героев ждут новые приключения, опасности и неправильные решения, которые в итоге повлияют на судьбу каждого из них. Но Дэну и Кевину не привыкать бороться с трудностями.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Проступки во Флэтбуше» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Возвращение Return
Сезон 2 Серия 1
19 июня 2022
Обиагели Obiageli
Сезон 2 Серия 2
26 июня 2022
И подумать только, что я видел это на Снайдер-авеню And to Think I Saw It on Snyder Ave
Сезон 2 Серия 3
3 июля 2022
Швейцария Switzerland
Сезон 2 Серия 4
10 июля 2022
Бумеранг Boomerang
Сезон 2 Серия 5
17 июля 2022
Замки из песка Sandcastles
Сезон 2 Серия 6
24 июля 2022
Скорпионы и лягушки Scorpions and Frogs
Сезон 2 Серия 7
31 июля 2022
Горячий картофель Hot Potato
Сезон 2 Серия 8
7 августа 2022
Температура кипения Boiling Point
Сезон 2 Серия 9
14 августа 2022
Помни о смерти Memento Mori
Сезон 2 Серия 10
21 августа 2022
График выхода всех сериалов
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