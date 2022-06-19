Во 2 сезоне сериала «Проступки во Флэтбуше» лучшие друзья Дэн и Кевин продолжают искать свое жизненное призвание в Бруклине, параллельно расследуя череду странных преступлений. Дэн сбегает из больницы после передозировки таблетками. Однако теперь его ожидают проблемы со следователем ACS после того, как ему задают опасные вопросы о Дрю. Кевин, съехавший из квартиры приятеля, возвращается назад. Зейна больше не скрывается в доме Дэми. Героев ждут новые приключения, опасности и неправильные решения, которые в итоге повлияют на судьбу каждого из них. Но Дэну и Кевину не привыкать бороться с трудностями.