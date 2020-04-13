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Киноафиша Сериалы Пиарщица Сезоны Сезон 2 Серия 4

Пиарщица 2019 4 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Пиарщица»
Софи
Сезон 2 / Серия 1 13 апреля 2020
Брэнд Бэррон
Сезон 2 / Серия 2 20 апреля 2020
Клара
Сезон 2 / Серия 3 27 апреля 2020
Дункан
Сезон 2 / Серия 4 4 мая 2020
Алекса
Сезон 2 / Серия 5 11 мая 2020
Дэнни и Дипак
Сезон 2 / Серия 6 18 мая 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Пиарщица» Дэнни Дэвис переживает настоящий кризис, Кэролайн уезжает на похороны, а Ева отправляется на девичник. Сама Робин куда-то исчезает. В итоге выпутываться из сложившейся ситуации приходится одной Мелоди...

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