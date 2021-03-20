Во 3 сезоне 7 серии сериала «Крайний космос» главные герои переживают из-за своего соратника Боло: в его организме продолжает развиваться серьезная инфекция. Но как они могут ему помочь? Команда делает все возможное, чтобы спасти друга.
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