Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рухнувшие небеса Сезоны Сезон 1 Серия 8

Рухнувшие небеса 2011 - 2015 8 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Рухнувшие небеса»
Живи и учись
Сезон 1 / Серия 1 19 июня 2011
Оружейная
Сезон 1 / Серия 2 19 июня 2011
Военнопленный
Сезон 1 / Серия 3 26 июня 2011
Благодарность
Сезон 1 / Серия 4 3 июля 2011
Убрать без шума
Сезон 1 / Серия 5 10 июля 2011
Убежище: Часть 1
Сезон 1 / Серия 6 17 июля 2011
Убежище: Часть 2
Сезон 1 / Серия 7 24 июля 2011
То что внутри нас
Сезон 1 / Серия 8 31 июля 2011
Мятеж
Сезон 1 / Серия 9 7 августа 2011
8 часов
Сезон 1 / Серия 10 7 августа 2011
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Рухнувшие небеса» полковник сообщает Уиверу и Тому, что сейчас самый подходящий момент, чтобы атаковать базу скиттеров. Уивер отдает Тому распоряжение изучить постройки скиттеров и выяснить, как их можно разрушить.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пункт назначения: Высотка 613
Пункт назначения: Высотка 613 1 комментарий
Одно целое
Одно целое 10 комментариев
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение 34 комментария
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Помните «Семьянин» с Кейджем? А что если его сыграет Деревянко — сюжет новой комедии подозрительно похож на голливудский хит
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше