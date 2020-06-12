В 4 сезоне 2 серии сериала «С значит Семья» в начале учебного года Фрэнк припоминает о том, что он принимал участие в постановке спектакля в начальной школе. В это время его супруга Сью сражается за то, чтобы Кевин был задействован в представлении.
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