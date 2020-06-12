В 4 сезоне 1 серии сериала «С значит Семья» внезапное появление отца выбивает Фрэнка из равновесия. Когда-то этот человек оставил его и ушел из семьи. Фрэнк категорически не желает прощать родителя и общаться с ним. Он отправляется на исповедь.
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