В 1 сезоне 6 серии сериала «Город, в котором меня нет», ворвавшись в пылающий дом, Сатору пытается спасти Айри, которая успевает спрятать в кармане телефон. Сатору видит SMS на телефоне Айри, набирает номер и договаривается встретиться с Савадой.
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