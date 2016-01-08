В 1 сезоне 6 серии сериала «Город, в котором меня нет», ворвавшись в пылающий дом, Сатору пытается спасти Айри, которая успевает спрятать в кармане телефон. Сатору видит SMS на телефоне Айри, набирает номер и договаривается встретиться с Савадой.