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Киноафиша Сериалы Город, в котором меня нет Сезоны Сезон 1 Серия 6

Город, в котором меня нет 2016 6 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Мелькает перед моими глазами
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2016
Ладонь руки
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2016
Родимое пятно
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2016
Выполнение
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2016
Бегство
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2016
Мрачный жнец
Сезон 1 / Серия 6 12 февраля 2016
Вышел из-под контроля
Сезон 1 / Серия 7 19 февраля 2016
Спиральный
Сезон 1 / Серия 8 26 февраля 2016
Закрытие
Сезон 1 / Серия 9 4 марта 2016
Радость
Сезон 1 / Серия 10 11 марта 2016
Будущее
Сезон 1 / Серия 11 18 марта 2016
Сокровище
Сезон 1 / Серия 12 25 марта 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Город, в котором меня нет», ворвавшись в пылающий дом, Сатору пытается спасти Айри, которая успевает спрятать в кармане телефон. Сатору видит SMS на телефоне Айри, набирает номер и договаривается встретиться с Савадой.

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