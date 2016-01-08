В 1 сезоне 11 серии сериала «Город, в котором меня нет» после того, как Ясиро хотел избавиться от него, Сатору очнулся в 2003 году. Он провел 15 лет в состоянии комы. При этом его тело по-прежнему росло, и его мама каждый день ухаживала за ним.
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