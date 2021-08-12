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Джетлаг 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джетлаг
Киноафиша Сериалы Джетлаг Сезоны Сезон 1

Джетлаг 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джетлаг»

В 1 сезоне сериала «Джетлаг» сюжет фокусируется на двух влюбленных — Жене и Никите. Они мечтают вместе заниматься любимым делом и менять мир, однако из-за неожиданной ссоры в аэропорту решают разъехаться по разным сторонам света. Женя, у которой всегда было влечение к кинематографу, отправляется в Берлин, где становится помощником режиссера и соавтором будущего фильма. Никита же избрал другой путь развития — он отправился в экзотический Таиланд, который полностью изменил отношение парня к жизни. Однако, несмотря на долгую разлуку, Никита все еще хочет вернуть себе бывшую девушку. Но для этого ему придется пересечь целый мир.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Джетлаг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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