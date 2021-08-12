В 1 сезоне сериала «Джетлаг» сюжет фокусируется на двух влюбленных — Жене и Никите. Они мечтают вместе заниматься любимым делом и менять мир, однако из-за неожиданной ссоры в аэропорту решают разъехаться по разным сторонам света. Женя, у которой всегда было влечение к кинематографу, отправляется в Берлин, где становится помощником режиссера и соавтором будущего фильма. Никита же избрал другой путь развития — он отправился в экзотический Таиланд, который полностью изменил отношение парня к жизни. Однако, несмотря на долгую разлуку, Никита все еще хочет вернуть себе бывшую девушку. Но для этого ему придется пересечь целый мир.