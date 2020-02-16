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Киноафиша Сериалы Дунканвилль Сезоны Сезон 1 Серия 4

Дунканвилль 2020 4 серия 1 сезон

6.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дунканвилль»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 февраля 2020
Искупление рыжеголового
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2020
Мать под прикрытием
Сезон 1 / Серия 3 1 марта 2020
Ведьмин день
Сезон 1 / Серия 4 8 марта 2020
Холодильник
Сезон 1 / Серия 5 15 марта 2020
Сестра, жена
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2020
Мечта сантехника
Сезон 1 / Серия 7 19 апреля 2020
Судья Энни
Сезон 1 / Серия 8 26 апреля 2020
Свободные дети
Сезон 1 / Серия 9 3 мая 2020
Мама Вулфа
Сезон 1 / Серия 10 10 мая 2020
Неклассный президент
Сезон 1 / Серия 11 17 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Дунканвилль» главный герой решает устроить протест против традиционного празднования Дня Ведьмы. Таким образом Дункан пытается произвести впечатление на Мию, которая считает это мероприятие сексистским и варварским...

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