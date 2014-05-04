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Киноафиша Сериалы Дубровский Сезоны Сезон 1 Серия 2

Дубровский 2014 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 мая 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 4 мая 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 мая 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 мая 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Дубровский» Владимир приезжает к отцу, и тот скоропостижно умирает во время визита Троекурова. Возмущенный несправедливыми действиями властей против местных жителей, Владимир встает на защиту Кистеневки.

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