В 1 сезоне 2 серии сериала «Дубровский» Владимир приезжает к отцу, и тот скоропостижно умирает во время визита Троекурова. Возмущенный несправедливыми действиями властей против местных жителей, Владимир встает на защиту Кистеневки.
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