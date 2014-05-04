В 1 сезоне 1 серии сериала «Дубровский» встреча двух давних друзей заканчивается ссорой. Будучи человеком вспыльчивым, богатый бизнесмен Троекуров выселяет бедняка Дубровского из собственного дома. Его сын Владимир получает тревожный звонок.
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