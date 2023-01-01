В 1 сезоне 6 серии сериала «Дружба народов» Лена хочет пойти на концерт Sting, но билеты стоят безумно дорого. Джабраил пытается достать их подешевле, но, как гласит известная русская пословица, «скупой платит дважды».
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