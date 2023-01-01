В 1 сезоне 3 серии сериала «Дружба народов» к Лене приезжает ее дальний родственник, десантник. Джабраил вынужден развлекать гостя, пока жена встречается со своими подружками. Между мужчинами возникает спор, и Сергей уходит из дома.
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