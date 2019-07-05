Меню
Доктор Стоун 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Стоун
Dokutaa Sutoon 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Стоун»

В 1 сезоне сериала «Доктор Стоун» планету Земля постигает страшное проклятие. Вспышка на Солнце загадочным образом воздействует на поверхность нашей родной планеты, обращая все живое в камень. В состоянии безжизненных скульптур люди и животные проводят 3700 лет. Однако под слоем камня у некоторых из них сохраняется разум. Одним из таких несчастных оказывается 16-летний гениальный школьник по имени Сенку Ишигами. Через тысячелетия заключения ему каким-то образом удается освободиться от каменной оболочки. Выясняется, что неподалеку есть еще один спасшийся – его одноклассник Тайдзю.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Стоун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 сентября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 сентября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 октября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 октября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 октября 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
25 октября 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
1 ноября 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 ноября 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
15 ноября 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
22 ноября 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
6 декабря 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
13 декабря 2019
