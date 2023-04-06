Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT

«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие

Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы

Одно из лучших Sci-Fi-аниме в истории выглядит так, будто с него списали «Аватар 2»: но в России о нем слышали полтора человека

615 млн за уикенд: этот фильм с плачевными 59% на RT взорвал российский прокат – вытеснил из топа «Алису в Стране чудес» и «Горыныча»

«Запрет на прокат»: россияне могут так и не увидеть «Аватар: Пламя и пепел» в 2025 году – кинотеатры уже готовятся к худшему

Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

Джоффри на его фоне – шкодливый щенок: этот персонаж «Дома дракона» умудрился стать худшим злодеем в истории Вестероса

«Связь вне брака – это грех»: Джихангир был единственным законным наследник султана – но в войну за трон он даже не вступил

Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве