Доктор Стоун 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Доктор Стоун
Киноафиша Сериалы Доктор Стоун Сезоны Сезон 3

Dokutaa Sutoon 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Стоун»

В 3 сезоне сериала «Доктор Стоун» Цукаса и Хиога пытаются захватить Пещеру чудес. Королевство науки должно дать Сенку и Хрому немного времени, чтобы переломить ситуацию в их пользу, иначе борьба будет кончена, так толком и не начавшись. В конце концов империя Цукаса предлагает объявить перемирие, но герои быстро понимают, что у врага на уме есть коварный план. Подтверждение этому находится, когда со склада королевства пропадает большая часть динамита. Но для Сенку это еще не конец. Он должен использовать все свои знания, чтобы вылечить человечество и вернуть на Землю цивилизацию. На этом пути его ждет немало препятствий.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Доктор Стоун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
6 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
25 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
1 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
8 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
15 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
12 октября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
19 октября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
26 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
2 ноября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
9 ноября 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
16 ноября 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
23 ноября 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
30 ноября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
7 декабря 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 3 Серия 21
14 декабря 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 3 Серия 22
21 декабря 2023
График выхода всех сериалов
