В 3 сезоне сериала «Доктор Стоун» Цукаса и Хиога пытаются захватить Пещеру чудес. Королевство науки должно дать Сенку и Хрому немного времени, чтобы переломить ситуацию в их пользу, иначе борьба будет кончена, так толком и не начавшись. В конце концов империя Цукаса предлагает объявить перемирие, но герои быстро понимают, что у врага на уме есть коварный план. Подтверждение этому находится, когда со склада королевства пропадает большая часть динамита. Но для Сенку это еще не конец. Он должен использовать все свои знания, чтобы вылечить человечество и вернуть на Землю цивилизацию. На этом пути его ждет немало препятствий.