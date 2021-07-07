Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Друг человека 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Друг человека
Киноафиша Сериалы Друг человека Сезоны Сезон 2

Dogs 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Друг человека График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Много шума из-за Блу Much Ado About Blue
Сезон 2 Серия 1
7 июля 2021
Вселенная собак Space for Dogs
Сезон 2 Серия 2
7 июля 2021
Растить собаку всей деревней It Takes a Village Dog
Сезон 2 Серия 3
7 июля 2021
Защитники The Protectors
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2021
График выхода всех сериалов
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше