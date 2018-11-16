В 1 сезоне сериала «Друг человека» представлены шесть отдельных историй, рассказывающих о дружбе людей и их любимых домашних питомцев. Главные герои документального сериала живут в самых разных точках земного шара — в Италии и Коста-Рике, на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. Однако всех персонажей объединяет искренняя привязанность к своим собакам, которые в какой-то момент жизни стали для них не просто лучшими друзьями, но и спасителями. Несмотря на свое название, «Друг человека» — это в первую очередь история о людях и их отношению к окружающему миру.