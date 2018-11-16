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Друг человека 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Друг человека
Киноафиша Сериалы Друг человека Сезоны Сезон 1

Dogs 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Друг человека»

В 1 сезоне сериала «Друг человека» представлены шесть отдельных историй, рассказывающих о дружбе людей и их любимых домашних питомцев. Главные герои документального сериала живут в самых разных точках земного шара — в Италии и Коста-Рике, на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. Однако всех персонажей объединяет искренняя привязанность к своим собакам, которые в какой-то момент жизни стали для них не просто лучшими друзьями, но и спасителями. Несмотря на свое название, «Друг человека» — это в первую очередь история о людях и их отношению к окружающему миру.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Друг человека График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Парень с собакой The Kid with a Dog
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2018
Молодчина, Зевс! Bravo, Zeus
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2018
Айс на воде Ice on the Water
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2018
Опустите ножницы Scissors Down
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2018
Собачий приют Territorio De Zaguates
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2018
Еще один шанс Second Chances
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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