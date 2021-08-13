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Пропащий 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пропащий
Киноафиша Сериалы Пропащий Сезоны Сезон 1

Disparu à jamais 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пропащий»

В 1 сезоне сериала «Пропащий» сюжет разворачивается вокруг француза по имени Гийом. Много лет назад он пережил сразу две трагические потери в своей жизни — двое его самых близких людей погибли. Это навсегда наложило отпечаток на его восприятие действительности. Впрочем, главный герой нашел в себе силы идти дальше. Он встретил девушку, в которую тут же влюбился. И, казалось бы, вновь стал счастлив. Но не тут-то было — опасность пришла, откуда не ждали. При странных обстоятельствах любимая Гийома пропадает. В попытке найти девушку главный герой раскрывает множество страшных тайн о своей семье.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пропащий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гийом Guillaume
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2021
Инес Inès
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2021
Дако Daco
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Нора Nora
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2021
Фред Fred
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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