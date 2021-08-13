В 1 сезоне сериала «Пропащий» сюжет разворачивается вокруг француза по имени Гийом. Много лет назад он пережил сразу две трагические потери в своей жизни — двое его самых близких людей погибли. Это навсегда наложило отпечаток на его восприятие действительности. Впрочем, главный герой нашел в себе силы идти дальше. Он встретил девушку, в которую тут же влюбился. И, казалось бы, вновь стал счастлив. Но не тут-то было — опасность пришла, откуда не ждали. При странных обстоятельствах любимая Гийома пропадает. В попытке найти девушку главный герой раскрывает множество страшных тайн о своей семье.