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Киноафиша Сериалы Детектив Сезоны Сезон 1 Серия 4

Детектив 2005 4 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Детектив» полиция ловит маньяка, которого приговаривают к смертной казни. Но даже на исповеди тот не признается в убийстве четы Эрнст. Эйнсли решает проверить одну теорию, и результат оказывается неожиданным…

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