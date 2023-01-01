В 1 сезоне 1 серии сериала «Детектив» сержант полиции Эйнсли, который раньше был пастором, начинает расследовать цепь убийств. Жертвы — пожилые семейные пары. Есть предположение, что преступления объединяет религиозная подоплека.
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