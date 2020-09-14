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Дес 2020 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 15 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 16 сентября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Дес» расследование продолжается и для сотрудников правоохранительных органов кусочки пазла постепенно встают на свои места. Дес беседует с писателем, который собирается создать биографию убийцы. Близится судебный процесс.

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