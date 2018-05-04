Во 2 сезоне 7 серии сериала «Уважаемые белые люди» после взрыва на съемочной площадке, где снималось комедийное шоу, Трой отправляется искать свой истинный голос. В своих поисках он восстанавливает контакт со своими бывшими и общается с друзьями.
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