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Киноафиша Сериалы Уважаемые белые люди Сезоны Сезон 2 Серия 3

Уважаемые белые люди 2017 3 серия 2 сезон

5.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Уважаемые белые люди»
Глава 1
Сезон 2 / Серия 1 4 мая 2018
Глава 2
Сезон 2 / Серия 2 4 мая 2018
Глава 3
Сезон 2 / Серия 3 4 мая 2018
Глава 4
Сезон 2 / Серия 4 4 мая 2018
Глава 5
Сезон 2 / Серия 5 4 мая 2018
Глава 6
Сезон 2 / Серия 6 4 мая 2018
Глава 7
Сезон 2 / Серия 7 4 мая 2018
Глава 8
Сезон 2 / Серия 8 4 мая 2018
Глава 9
Сезон 2 / Серия 9 4 мая 2018
Глава 10
Сезон 2 / Серия 10 4 мая 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Уважаемые белые люди» Лайонел пытается приобщиться к миру, в котором живут молодые парни с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но ему это не совсем удается. К тому же он переоценивает свои отношения с Сильвио.

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