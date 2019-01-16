В 1 сезоне 7 серии сериала «Академия смерти» главный герой рассказывает Сае всю правду об их общем знакомом по имени Честер. В итоге одноклассники решают вместе пойти на общегородскую охоту. Кажется, их ожидает нечто захватывающее и неожиданное.
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