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Киноафиша Сериалы Академия смерти Сезоны Сезон 1 Серия 7

Академия смерти 2019 7 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 января 2019
Шум, шум, шум
Сезон 1 / Серия 2 23 января 2019
Змеиная нора
Сезон 1 / Серия 3 30 января 2019
Зеркальные люди
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2019
Саудади
Сезон 1 / Серия 5 13 февраля 2019
Клеймо мученика
Сезон 1 / Серия 6 20 февраля 2019
Подняться выше
Сезон 1 / Серия 7 27 февраля 2019
Подавление
Сезон 1 / Серия 8 6 марта 2019
Дети черной дыры
Сезон 1 / Серия 9 13 марта 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 20 марта 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Академия смерти» главный герой рассказывает Сае всю правду об их общем знакомом по имени Честер. В итоге одноклассники решают вместе пойти на общегородскую охоту. Кажется, их ожидает нечто захватывающее и неожиданное.

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