О персоне
Марджори Франц
Marjorie Frantz
Марджори Франц
Marjorie Frantz
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
6.8
Легенды
(2026)
Билеты
Фильмография Марджори Франц
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Приключения
Год
Все
2026
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.8
Легенды
Les Légendaires
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
