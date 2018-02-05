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Киноафиша Сериалы Чужая дочь Сезоны Сезон 1 Серия 8

Чужая дочь 2018 8 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 февраля 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 февраля 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 6 февраля 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 февраля 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 8 февраля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Чужая дочь» Сашу находят в полицейском участке. В произошедшем Карелин винит Максима. Полонский теряет поддержку правоохранительных органов и в приступе ярости обещает прибегнуть к запасному плану ради победы на выборах.

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