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Киноафиша Сериалы Чужая дочь Сезоны Сезон 1 Серия 5

Чужая дочь 2018 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 февраля 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 февраля 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 6 февраля 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 февраля 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 8 февраля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Чужая дочь» Карелины обеспокоены поведением Саши. Девочке становится стыдно, когда о ее ночных похождениях становится известно одноклассникам, а Максим торопится найти дочь, чтобы уберечь ее от новых неприятностей.

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