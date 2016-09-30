В 1 сезоне 6 серии сериала «Кризис в шести сценах» игра, к облегчению семейной пары, будет окончена. Правда, перед тем, как это произойдет, в игру вступят сотрудники правоохранительных органов. Это приведет к беспорядкам и внезапному разоблачению.
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