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Коронер 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Коронер
Киноафиша Сериалы Коронер Сезоны Сезон 3
Coroner
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Коронер»

В 3 сезоне сериала «Коронер» в Канаде началась эпидемия коронавирусной инфекции. Дженни принимается за расследование загадочной гибели сотрудницы социальной службы, тело которой обнаруживают в ее собственном автомобиле. Кроме того, Купер и ее коллега Донован оказывают помощь молодой девушке, которая пытается узнать, при каких обстоятельствах на самом деле погиб ее отец, выясняют правду об эффектах терапевтического лечения, а также расследуют загадочную смерть в доме с привидениями. А после того, как на ферме было обнаружено несколько трупов, героям предстоит раскрыть немало страшных тайн маленького канадского городка.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb

Список серий сериала Коронер

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Бобби Bobby
Сезон 3 Серия 1
3 февраля 2021
В расцвете In Bloom
Сезон 3 Серия 2
10 февраля 2021
Призраки Spirits
Сезон 3 Серия 3
17 февраля 2021
Подними глаза Eyes Up
Сезон 3 Серия 4
24 февраля 2021
Назад в будущее Back to the Future
Сезон 3 Серия 5
3 марта 2021
Нет справедливости, нет мира No Justice, No Peace
Сезон 3 Серия 6
10 марта 2021
Снова и снова Round and Round
Сезон 3 Серия 7
17 марта 2021
Синяя стая Blue Flock
Сезон 3 Серия 8
24 марта 2021
Канун Рождества Christmas Eve
Сезон 3 Серия 9
31 марта 2021
Рождество Christmas Day
Сезон 3 Серия 10
7 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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