В 3 сезоне сериала «Коронер» в Канаде началась эпидемия коронавирусной инфекции. Дженни принимается за расследование загадочной гибели сотрудницы социальной службы, тело которой обнаруживают в ее собственном автомобиле. Кроме того, Купер и ее коллега Донован оказывают помощь молодой девушке, которая пытается узнать, при каких обстоятельствах на самом деле погиб ее отец, выясняют правду об эффектах терапевтического лечения, а также расследуют загадочную смерть в доме с привидениями. А после того, как на ферме было обнаружено несколько трупов, героям предстоит раскрыть немало страшных тайн маленького канадского городка.