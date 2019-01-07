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Коронер 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Коронер
Киноафиша Сериалы Коронер Сезоны Сезон 1
Coroner
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коронер»

В 1 сезоне сериала «Коронер» в центре событий оказывается новый коронер Дженни Купер. Она приступает к расследованию преступлений, которые происходят в канадском городе. Загадочный преступник водит за нос всю местную полицию и представителей государственных структур. Ему удается совершать одно убийство за другим и выходить сухим из воды. Первой жертвой становится подросток, который погибает в исправительной колонии для несовершеннолетних. Жизнь самой Дженни Купер переворачивается с ног на голову после внезапной гибели супруга, и она учится в одиночку воспитывать сына-тинейджера.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb

Список серий сериала Коронер

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Черный собака Black Dog
Сезон 1 Серия 1
7 января 2019
Кролик Bunny
Сезон 1 Серия 2
14 января 2019
Разбросанный Scattered
Сезон 1 Серия 3
21 января 2019
Быстрый или мертвый Quick or Dead
Сезон 1 Серия 4
28 января 2019
Все хорошо All's Well
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2019
Конфетти сердце Confetti Heart
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2019
Пригороды The Suburbs
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2019
Мосты Bridges
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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