В 1 сезоне сериала «Коронер» в центре событий оказывается новый коронер Дженни Купер. Она приступает к расследованию преступлений, которые происходят в канадском городе. Загадочный преступник водит за нос всю местную полицию и представителей государственных структур. Ему удается совершать одно убийство за другим и выходить сухим из воды. Первой жертвой становится подросток, который погибает в исправительной колонии для несовершеннолетних. Жизнь самой Дженни Купер переворачивается с ног на голову после внезапной гибели супруга, и она учится в одиночку воспитывать сына-тинейджера.