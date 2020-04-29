В 1 сезоне 4 серии «Ошибка 404» очередное задание для Мейджора и Карвера тоже оказывается не из легких. Однако если они провалят его или откажутся от выполнения, Мейджор навсегда будет уволен. Карвер задумывается о переезде в Шотландию.
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