В 3 сезоне 9 серии сериала «Когти» после заключения сделки с Триадой Десне предстоит разбираться с последствиями этого соглашения. Тем временем Тоби совершает неожиданный поступок, тем самым подвергая опасности всех членов команды.
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