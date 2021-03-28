Во 2 сезоне 7 серии сериала «Город на холме» Джеки ругается с Грейс, которая больше не может закрывать глаза на преступную деятельность своих сыновей. Декурси находит успокоение в Шивон, сохранившей здравомыслие после всех прошедших событий...
Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону
В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер
И зубы выдают, и кожа плавится, и сухожилия подводят: 6 недостатков Т-800, которые лишают его звания идеального убийцы
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона
«Они там все такие наивные»: один момент в «Месте встречи» бесит даже тех, кто засмотрел детектив до дыр – портит впечатление от финала
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше
Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите
