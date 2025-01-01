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Киноафиша Сериалы Чип и Дейл спешат на помощь Сезоны Сезон 3 Серия 5

Чип и Дейл спешат на помощь 1989 - 1990 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Чип и Дейл спешат на помощь»
Сезон 3 / Серия 1 10 сентября 1990
Сезон 3 / Серия 2 18 сентября 1990
Сезон 3 / Серия 3 26 сентября 1990
Сезон 3 / Серия 4 5 ноября 1990
Сезон 3 / Серия 5 19 ноября 1990
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» друзья получают телеграмму от Псины Ля Фур. Та считает, что ее дублерша уже несколько раз пыталась навредить звезде. Команда немедленно отправляется расследовать это захватывающее дело.

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