Чип и Дейл спешат на помощь 1989 - 1990 10 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Чип и Дейл спешат на помощь»
Сезон 1 / Серия 15 марта 1989
Сезон 1 / Серия 26 марта 1989
Сезон 1 / Серия 312 марта 1989
Сезон 1 / Серия 419 марта 1989
Сезон 1 / Серия 526 марта 1989
Сезон 1 / Серия 62 апреля 1989
Сезон 1 / Серия 79 апреля 1989
Сезон 1 / Серия 816 апреля 1989
Сезон 1 / Серия 923 апреля 1989
Сезон 1 / Серия 1030 апреля 1989
Сезон 1 / Серия 117 мая 1989
Сезон 1 / Серия 1214 мая 1989
Сезон 1 / Серия 1321 мая 1989
О чем серия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» спасатели отправляются за покупками и сталкиваются с коралловой крестовой клушей. Оказывается, что у птицы похитили ее единственное яйцо. Теперь героям предстоит отыскать коварного воришку.
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