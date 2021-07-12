Поймай и убей: Запись подкаста 2021 6 серия 1 сезон
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Сезон 1 / Серия 112 июля 2021
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О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Поймай и убей: Запись подкаста» частный детектив Игорь Островский поведает о собственной слежке за Ронаном Фэрроу по заказу Харви Вайнштейна, а также о причинах, побудивших его перейти на сторону журналиста.
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