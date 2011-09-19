В 4 сезоне 23 серии сериала «Касл» Беккет неожиданно натыкается на след преступника, который в нее стрелял. Ричард понимает, что должен активно содействовать подруге в расследовании этого преступления. Однако оно может быть слишком опасным.
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