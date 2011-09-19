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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 4 Серия 23

Касл 2009 - 2016 23 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Касл»
Наперекор всему
Сезон 4 / Серия 1 19 сентября 2011
Герои и злодеи
Сезон 4 / Серия 2 26 сентября 2011
Дело о голове
Сезон 4 / Серия 3 3 октября 2011
Отчёт по баллистике
Сезон 4 / Серия 4 10 октября 2011
Взгляд наблюдателя
Сезон 4 / Серия 5 17 октября 2011
Демоны
Сезон 4 / Серия 6 24 октября 2011
Полицейские и воры
Сезон 4 / Серия 7 31 октября 2011
Отель разбитых сердец
Сезон 4 / Серия 8 7 ноября 2011
Убийственный выстрел
Сезон 4 / Серия 9 21 ноября 2011
Скованные
Сезон 4 / Серия 10 5 декабря 2011
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 4 / Серия 11 9 января 2012
В случае убийства позвоните мэру
Сезон 4 / Серия 12 16 января 2012
Каждому кобелю по паре
Сезон 4 / Серия 13 23 января 2012
Голубая бабочка
Сезон 4 / Серия 14 6 февраля 2012
Пандора
Сезон 4 / Серия 15 13 февраля 2012
Стержень
Сезон 4 / Серия 16 20 февраля 2012
Однажды преступив закон
Сезон 4 / Серия 17 27 февраля 2012
Танцы со смертью
Сезон 4 / Серия 18 19 марта 2012
47 секунд
Сезон 4 / Серия 19 26 марта 2012
Британец
Сезон 4 / Серия 20 2 апреля 2012
Охотники за головами
Сезон 4 / Серия 21 16 апреля 2012
Снова бессмертен
Сезон 4 / Серия 22 30 апреля 2012
Всегда
Сезон 4 / Серия 23 7 мая 2012
О чем серия

В 4 сезоне 23 серии сериала «Касл» Беккет неожиданно натыкается на след преступника, который в нее стрелял. Ричард понимает, что должен активно содействовать подруге в расследовании этого преступления. Однако оно может быть слишком опасным.

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