В 3 сезоне 22 серии сериала «Касл» близкий друг Кэтрин погибает при странных обстоятельствах. Девушка уверена, что его убил Ганс. Руководство запрещает ей заниматься этим делом, но упорная Беккет отправляется в Калифорнию, а вместе с ней и Ричард...
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