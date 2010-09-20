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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 3 Серия 22

Касл 2009 - 2016 22 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Касл»
Смертельная афера
Сезон 3 / Серия 1 20 сентября 2010
Он мертв, она мертва
Сезон 3 / Серия 2 27 сентября 2010
Под тем стволом
Сезон 3 / Серия 3 4 октября 2010
Стимпанк
Сезон 3 / Серия 4 11 октября 2010
Анатомия убийства
Сезон 3 / Серия 5 18 октября 2010
Тройной убийца
Сезон 3 / Серия 6 25 октября 2010
Почти знаменит
Сезон 3 / Серия 7 1 ноября 2010
Самое пернатое убийство
Сезон 3 / Серия 8 8 ноября 2010
Близкие контакты убийственной степени
Сезон 3 / Серия 9 15 ноября 2010
По последней
Сезон 3 / Серия 10 6 декабря 2010
Никки Жара
Сезон 3 / Серия 11 3 января 2011
Бабах! Ты мертв!
Сезон 3 / Серия 12 10 января 2011
Нокдаун
Сезон 3 / Серия 13 24 января 2011
Везунчики
Сезон 3 / Серия 14 7 февраля 2011
Последний гвоздь
Сезон 3 / Серия 15 14 февраля 2011
Подготовка
Сезон 3 / Серия 16 21 февраля 2011
Обратный отсчет
Сезон 3 / Серия 17 28 февраля 2011
Умираем только раз
Сезон 3 / Серия 18 21 марта 2011
Закон и убийство
Сезон 3 / Серия 19 28 марта 2011
Кусочек смерти
Сезон 3 / Серия 20 4 апреля 2011
Игра в смерть
Сезон 3 / Серия 21 11 апреля 2011
Любить и умереть в Лос-Анджелесе
Сезон 3 / Серия 22 2 мая 2011
До смерти красива
Сезон 3 / Серия 23 9 мая 2011
Нокаут
Сезон 3 / Серия 24 16 мая 2011
О чем серия

В 3 сезоне 22 серии сериала «Касл» близкий друг Кэтрин погибает при странных обстоятельствах. Девушка уверена, что его убил Ганс. Руководство запрещает ей заниматься этим делом, но упорная Беккет отправляется в Калифорнию, а вместе с ней и Ричард...

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